بصاروخ طائرة إف 16.. سرايا القدس تنصب كمينا لقوة إسرائيلية في غزة

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإيقاع بقوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبني تم تفخيخه.

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أنه تم تفخيخ المبني باستخدام صاروخ طائرة إف 16 إسرائيلية كان قد أطلقه الاحتلال الإسرائيلي ولم ينفجر.

وأشارت سرايا القدس إلى أن مهندسين الحركة عملوا على تفعيله وتفجيره بالقوة في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، في عملية هندسية معقدة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت سرايا القدس أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط مدينة خان يونس.

