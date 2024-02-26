إسقاط طائرة.. سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بحي الزيتون

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس إنها نفذت عمليات قصف مدفعي بقذائف الهاون "بالتزامن" على تجمعات الجنود والآليات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم بخان يونس.

وأضافت أنها "استهدفت دبابة ميركافاه إسرائيلية بقذيفة التاندوم وأجهزت على عدد من الجنود بداخلها من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".