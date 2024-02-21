عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن تدمير آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال في حي الزيتون بغزة

صدى البلد

أعلنت حركة سرايا القدس، اليوم الأربعاء، عن تدمير آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال وقعتا في حقل من العبوات البرميلية من نوع "ثاقب" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى ، عن خوض مقاتلوها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة و قذائف الـ "R.P.G" بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. 

في هذا السياق، دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل لإغاثة الفلسطينيين من المجاعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أجلى 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة.

وأضاف في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ‏شاركت في مهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة.

وتابعت: شارك في عملية الاجلاء 5 مركبات اسعاف، أجلت 21 جريحاً، وتم نقل الحالات الى مستشفيات الهيئة الطبية الدولي الميداني والإندونيسي الميداني محافظة رفح جنوب القطاع.

وصباح اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين وتضرر المباني، وما تزال قوات الاحتلال تحاصره، والذي يتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.

إسلامي الأحمر الفلسطيني الأسلحة الرشاشة التعاون الاسلامي الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر الرشاشة الجامعة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

إعلام سوري يكشف تفاصيل عن قتلى عملية كفر سوسة بدمشق

المندوبة الأمريكية: لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يجب إطلاق سراح الرهائن

ليس وقت مناسب.. فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة

مجلس الأمن يعقد جلسة للتصويت على قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة

بعد وفاة زعيم المعارضة الروسية.. بولندا تستدعي سفير موسكو وتدعو لإجراء تحقيق

فرنسا : تدمير طائرتين بدون طيار قادمتين من اليمن

رئيس وزراء أوكرانيا: كييف خسرت 30% من حجم الاقتصاد الكلي

روسيا تدرج السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

ترشيحاتنا

جوميز يعقد جلسة مع سيف الدين الجزيري استعدادًا للكونفدرالية

بعد إصابتها بأمراض خطيرة.. سودانية تقفز من شرفة منزلها في عين شمس

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري سلاح لـ 31 مليون جنيه

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

إسرائيل: ننتظر رد حماس لإرسال وفدنا إلى القاهرة

انفراد.. أول صورة للفنان محمد رمضان بعد تسليم نفسه لأمن محكمة الجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ