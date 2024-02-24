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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة في حي الزيتون

ارشيفي
ارشيفي

 قصفت سرايا القدس تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

فيما استهدفت كتائب المجاهدين تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في جنوب حي الزيتون بصواريخ قصيرة المدى، وحققت إصابة مباشرة.

وكانت كتائب القسام، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين في وقت سابق، استهدفت تجمعاً لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقصفت طائرات الاحتلال مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة، وكذا مخيم جباليا وبيت حانون في شمال قطاع غزة.

فيما تمكنت كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

كما تم  استهداف  دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقصفت سرايا القدس  "مفلسيم" و"نيرعام" في غلاف غزة بصلية صاروخية.

كما هز انفجار عنيف  مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من بلدة سنجل شمال شرق رام الله بينهم طفلان.

ونشبت اشتباكات ضارية بين المقاومين وجيش الاحتلال في حي الزيتون في مدينة غزة.

 

 

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