خسائر فادحة بسبب غزة.. إسرائيل تنوي جمع 60 مليار دولار لدعم الإنفاق العسكري

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، البريطانية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وضعت خطط لجمع حوالي 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، لدعم الإنفاق العسكري بسبب الحرب على غزة.

ووفقا لتقرير الصحيفة فقد ألحقت حرب غزة خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

ونقلت الصحيفة عن يالي روتنبيرج، المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تخطط لزيادة الإنفاق العسكري هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 85% عن ميزانية الدفاع قبل الحرب.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن ذلك سيرفع الإنفاق العسكري إلى نحو 20% من ميزانية 2024 ارتفاعا من 13.5 بالمئة قبل الحرب.

وأشار روتنبرج إلى أنه "تم تشكيل لجنة من الخبراء من خارج الحكومة لتقديم المشورة بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي".