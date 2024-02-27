هربا من القصف.. مستشفيات غزة تتحول إلى ملاجئ للفلسطينيين

كشف الدكتور إيريك فوس، مدير جمعية نورويك الإنسانية العاملة في غزة، حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال إيريك فوس في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”: "المستشفى الأوروبي كان يستخدم كملجأ وليس مستشفى ويعد هذا هو الحال بالنسبة لكل مستشفيات القطاع".

وأشار إلى أن المدنيين في غزة يلجأون إلى هذه المستشفيات من القصف، لاحتياجهم لمكان آمن يعيشون فيه، فمنهم من يلجأ إلى الخيام وممرات المستشفيات وسلالمها.

وتابع: "تحويل المستشفيات إلى مخيمات لاجئين تحدي صعب نظرا لوجود 25 ألف شخص في المستشفى الأوروبي يحتاجون الغذاء والنظافة والرعاية الصحية، وهذه مهمة صعبة بالنسبة لمستشفى واحدة.

وأوضح أن طاقم العمل في المستشفى الأوروبي يعيشون في المناطق القريبة منها في خان يونس ورفح، ولأن المكان مشتعل بالقصف المستمر لا يستطيع طاقم العمل بالمستشفى القدوم إلى العمل، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى في كل صباح تنتظر لترى من سيستطيع الحضور إلى المستشفى.