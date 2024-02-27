هتف "فلسطين حرة".. من هو الطيار الأمريكي الذي أشعل النيران في نفسه تضامنا مع غزة؟

بعد أن أشعل النار في نفسه تضامنا مع غزة..أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) وفاة طيار في البحرية الأمريكية أحرق نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن احتجاجا على الحرب في غزة.



وبث الطيار المتعاطف مع غزة واقعته مباشرة عبر الإنترنت من خلال منصة "تويتش"، وبدأها بسكب الزيت على ملابسه العسكرية.

وقالت: إن وفاة الطيار "حادث مأساوي"، وقال المتحدث باسم الوزارة إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتابع الوضع.

وتوفي الطيار آرون بوشنيل (25 عاما) متأثرا بالحروق الخطيرة التي أصيب بها أول أمس الأحد.

كانت آخر كلمات الطيار أرون حين أشعل النار في جسده: "لن أكون متواطئًا في الإبادة الجماعية بعد الآن.. تحيا فلسطين حرة".

قالت سيلينا نويز الكولونيل بالقوات الجوية الأمريكية في بيان: "عندما تحدث مأساة كهذه، يشعر بها كل فرد في القوات الجوية.. نعرب عن تعازينا العميقة لعائلة وأصدقاء الجندي بوشنل".

وآرون بوشنل جندي طيار في القوات الجوية الأمريكية، يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو متخصص في عمليات الدفاع الإلكتروني.

حصل على البكالوريوس في هندسة البرمجيات من جامعة "ويسترن جوفرنرز" بولاية يوتا الأمريكية. ودرس علوم الحاسوب وحصل على شهادة في الأمن السيبراني في سبتمبر 2020 من جامعة ميريلاند.

وتلقى بوشنل تدريبًا أساسيًا وفنيًا في القوات الجوية الأمريكية لمدة 7 أشهر، وتدرب على مراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين، حسب ما يظهر في صفحته على "لينكد إن".

وعمل بوشنل كمهندس "ديف أوبس" (Devops) في البرمجيات ضمن القوات الجوية الأمريكية، كما عمل متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات وتطوير الشبكات في شركة "Paraclete Press" بين عامي 2015 و2017.