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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل دفنه.. نجوم الفن في عزاء الفنان فادي إبراهيم بلبنان|فيديو

الراحل فادي إبراهيم
الراحل فادي إبراهيم

توافد نجوم الفن لحضور عزاء الفنان الراحل فادي إبراهيم في لبنان، قبل أيام من دفن جثمانه، لمواساة أسرته في المصاب الذي صدم أصدقائه وعائلته.

 

حضر في أول لحظات عزاء فادي إبراهيم، كل من يوسف الخال، عادل كرم، جورج خباز، وغيرهم، وحرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرته. 

 

 

تستقبل أسرة الفنان فادى إبراهيم، العزاء، اليوم وغدا، الثلاثاء والأربعاء، من الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساء، ويوم الخميس من العاشرة صباحا وحتى موعد تشييع الجنازة في اليوم نفسه.

 

ويقام العزاء في قاعة شارل أسعد، في الكنيسة الإنجيلية في بيروت.

 

وكانت عائلة الفنان فادي إبراهيم، قد أصدرت بيانًا صحفيًا قبل أيام، تكشف فيه تطورات حالته الصحية الأخيرة.

 

ووفقًا لصحيفة النهار اللبنانية، جاء نص البيان كالتالي: "تم نقله إلى العناية المركزة نظرًا للمضاعفات التي ظهرت مؤخرًا، وتم منع الزيارات.

 

وأردف البيان "نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، ونرجو عدم نشر أي بيانات حول حالته من أي جهة كانت إلا بموافقة العائلة. ودمتم في أمان الله".

 

ورحل الفنان اللبناني فادي إبراهيم، مخلفا وراءه إرثا فنيا غنيا ومتنوعا، وستظل ذكراه حية في قلوب محبيه، ندعو لروحه بالراحة الأبدية، ونعزي عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب.

فادى إبراهيم الفنان فادي ابراهيم الكنيسة الإنجيلية العناية المركزة يوسف الخال

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