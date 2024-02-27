توفى الفنان اللبناني فادي إبراهيم، أمس الإثنين، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة منذ أيام، أدت إلى بتر قدمه، نتيجة مضاعفات مرض السكري، واضطر لإجراء غسيل كلى، قبل أن تعلن وفاته في أحد مستشفيات بيروت.

موعد ومكان عزاء الفنان فادي إبراهيم

تستقبل أسرة الفنان فادى إبراهيم، العزاء، اليوم وغدا، الثلاثاء والأربعاء، من الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساء، ويوم الخميس من العاشرة صباحا وحتى موعد تشييع الجنازة في اليوم نفسه.

ويقام العزاء في قاعة شارل أسعد، في الكنيسة الإنجيلية في بيروت.

وكانت عائلة الفنان فادي إبراهيم، قد أصدرت بيانًا صحفيًا قبل أيام، تكشف فيه تطورات حالته الصحية الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة النهار اللبنانية، جاء نص البيان كالتالي: "تم نقله إلى العناية المركزة نظرًا للمضاعفات التي ظهرت مؤخرًا، وتم منع الزيارات.

وأردف البيان "نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، ونرجو عدم نشر أي بيانات حول حالته من أي جهة كانت إلا بموافقة العائلة. ودمتم في أمان الله".

ورحل الفنان اللبناني فادي إبراهيم، مخلفا وراءه إرثا فنيا غنيا ومتنوعا، وستظل ذكراه حية في قلوب محبيه، ندعو لروحه بالراحة الأبدية، ونعزي عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب.