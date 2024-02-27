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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلام فلسطيني: مـ قتـ ل 4 جنود من جيش الاحتلال باستهداف صاروخي جنوب غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفاد إعلام فلسطيني، بمقتل 4 جنود من جيش الاحتلال وإصابة آخرين باستهداف صاروخي لمبنى في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

 

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قال إعلام فلسطيني:" استهداف من الطيران الإسرائيلي على المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

تابع إعلام فلسطيني:" انتشال أكثر من 8 جثامين لشهداء غرب خان يونس 5 منهم في محيط مجمع ناصر الطبي".

 

وفي سياق متصل، دخلت عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم /الثلاثاء/، 43 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

أعلن مصدر مسئول بميناء رفح البري بأنه تم إدخال 43 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ومواد النظافة ، وغاز ، ومياه.

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