إعلام فلسطيني: مـ قتـ ل 4 جنود من جيش الاحتلال باستهداف صاروخي جنوب غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بمقتل 4 جنود من جيش الاحتلال وإصابة آخرين باستهداف صاروخي لمبنى في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

قال إعلام فلسطيني:" استهداف من الطيران الإسرائيلي على المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

تابع إعلام فلسطيني:" انتشال أكثر من 8 جثامين لشهداء غرب خان يونس 5 منهم في محيط مجمع ناصر الطبي".

وفي سياق متصل، دخلت عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم /الثلاثاء/، 43 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

أعلن مصدر مسئول بميناء رفح البري بأنه تم إدخال 43 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ومواد النظافة ، وغاز ، ومياه.