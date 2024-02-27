المتحدث العسكري: مصر وأربع دول ينفذون إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

صرح العقيد أح غريب عبد الحفاظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة بأن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذوا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد صرحت في وقت سابق أن القوات الجوية المصرية قامت بعملية إسقاط جوى لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات وقطر وفرنسا.

وأوضحت المصادر أن القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصر تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.

كما أشارت المصادر أن تم إسقاط ٤٥ طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين، موضحة أن هناك جسر جوى مصري لإسقاط ٥٠ طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة.