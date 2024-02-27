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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يعود للمراوغة: لا صفقة بشروط حماس وسندمرها في رفح

نتنياهو
نتنياهو

 قالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان شروط ‎حماس بشأن هدنة غزة حتى الآن "وهمية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وقالت إن الاحتلال يريد استعادة كل الأسرى لدى حماس. وأكدت على أن الاحتلال مصر على القضاء حماس في رفح.

وكشف مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لشبكة إيه بس سي نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن تفاجؤ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن.


 وبحسب المصدر فقد تفاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس "بحلول يوم الاثنين المقبل".
وأمل بايدن بايدن عن توقف القتال قبل شهر رمضان .

يأتي ذلك فيما  حذر وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، أمس في جنيف، من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.
 

الأمريكي جو بايدن الأسرى لدى حماس الأثنين المقبل إسرائيل وحماس

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