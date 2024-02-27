نيويورك تايمز تكشف عن تصاعد حدة استهداف القوات الأمريكية بسبب إسرائيل

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية انه منذ شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في أكتوبر الماضي ومنحني تعرض القوات الأمريكية للهجمات في تصاعد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية بالبنتاجون، أن الجيش الأمريكي سجل ما لا يقل عن 170 هجوما على قواته خلال 4 أشهر.

يأتي ذلك فيما ذكرت قناة المسيرة اليمنية أن مدينة رأس عيسى ومدينة الصليف غربي محافظة الحديدة استهدفتا في جولة جديدة من الضربات الأمريكية.

كانت مناطق مختلفة من اليمن، خاصة الحديدة، هدفاً للعدوان الأمريكي البريطاني المشترك على اليمن في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وتهدف هذه الهجمات إلى الضغط على اليمن لوقف الحصار البحري المفروض على النظام الصهيوني.

وشنت القوات اليمنية الموالية للحوثيين عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وقد أعلنت مرارا وتكرارا أن جميع السفن الأخرى حرة وآمنة للإبحار عبر البحر الأحمر.

وكثف اليمنيون، خلال الشهر الماضي، هجماتهم على السفن الأمريكية والبريطانية ردا على عدوان البلدين على الدولة العربية.