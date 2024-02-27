بايدن: إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية مع بن جفير ستخسر دعم العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه إذا استمرت إسرائيل في مسارها الحالي مع الحكومة الحالية فإنها قد تفقد دعم العالم.

وأضاف"لقد حظيت إسرائيل بالدعم الأكثر انتشارا من الأغلبية المطلقة للدول، وإذا استمرت على هذا النحو، مع حكومتها المحافظة للغاية- بن جفير وآخرين فسوف تفقد الدعم من بقية العالم وهذا ليس في مصلحتها".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مطلع الأسبوع الجاري، بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بن جفير أو عناصر من حزبه.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إعلان عقوبات إضافية ضد مستوطنين هاجموا الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإنشاء نظام لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.