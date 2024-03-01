بسبب الموجة الحارة.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا للفلاحين

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن هناك ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على الصعيد لـ 35 درجة مئوية، معقبًا:" الارتفاع في هذه الفترة غريب وخاصة أن الشتاء مازال مستمرًا ولم ندخل بعد في فصل الربيع".

تحذير عاجل من الزراعة للفلاحين

وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن المحاصيل الشتوية لا تستطيع تحمل ارتفاع درجات الحرارة وعلى رأسهم محصول القمح، مطمئنًا: “محصول القمح حتى الآن مازال بخير”.



ولفت مستشار وزير الزراعة، إلى أن هناك نشاط في الرياح مع وجود أجواء ساخنة خلال الساعات المقبلة؛ لذلك يجب على المزارعين عدم إجراء ري على مستوى كافة المناطق، موضحًا أن هذه الفترة مؤقتة وستنتهي غدًا.