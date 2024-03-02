انخفاض الحرارة ونشاط بالرياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الانخفاض والعودة للمعدلات الطبيعية.



طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع منتصف الأسبوع متوقع أن تصل العظمى لـ 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافتة إلى أن اليوم معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس دافئ خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة المساء يسود طقس بارد لشديد البرودة خلال فترة الليل وخاصة في الساعات المتأخرة، منوهة بأن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة خلال فترة الليل، محذرة من عدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله .