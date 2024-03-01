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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجو هيقلب..الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية:
 

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وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، موضحة أنه مع غدًا السبت هناك انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة  بحوالي 6 درجات مقارنة باليوم، حيث تسجل العظمى غدًا 24 درجة مئوية.
 

طقس اليوم الجمعة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وهي مرتفعة في درجات حرارتها، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وزيادة درجات الحرارة.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس ربيعي حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من السواحل الشمالية وسيناء.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة المساء يسود طقس بارد خلال فترة الليل وخاصة في الساعات المتأخرة، منوهة بأن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة خلال فترة الليل، محذرة من أن الانخفاض في درجات الحرارة يصل لـ 15 درجة مئوية.

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