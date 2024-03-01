خلصت الحدوتة.. أول تعليق الأول من كهربا بعد انتهاء أزمته مع الزمالك..شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: "انتهاء أزمة "غرامة كهربا" مع الزمالك وسدادها كاملة بعد 4 سنوات من الحكم".



بعد جدل كبير أثارته الغرامة المستحقة للزمالك على لاعب الأهلي محمود كهربا، أعلنت إدارة الأبيض استلامها المبلغ في حسابها وقيمته 2.476 مليون دولار.



وأكد مجلس إدارة الزمالك إنهاء الملف بالكامل وإسدال الستار حول القضية بعد الدفع، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع الاتحاد الدولي “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية لإخطارها بسداد الغرامة



الحمدلله خلصت الحدوتة

وعبر كهربا عن فرحته بدفع الغرامة، حيث نشر صورته في ستوري على انستجرام وعلق: “الحمدلله خلصت الحدوتة”.



وكانت المحكمة الرياضية “كاس” قضت سابقًا بتغريم كهربا مليوني دولار إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارًا من يونيو 2019 حتى تاريخ السداد.