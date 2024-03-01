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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: إنهاء ملف كهربا أمر جيد

صدى البلد

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن انتهاء ملف كهربا أمر جيد للغاية من أجل غلق هذه المشكلة تماما، وللحفاظ على تركيز اللاعب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأزمة انتهت في ظل العلاقات الطيبة بين الأهلي والزمالك أيضًا. 


 

وقال  بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية: "كنت أتخيل أن يسجل الزمالك 3 أهداف في الشوط الأول من أجل إرسال رسالة إلى الأهليقبل نهائي كأس مصر، وجوزيه جوميز لازال لديه بعض القناعات، وهناك بعض اللاعبين لا تلعب في مراكزها

الأصلية، وسيف جعفر كان بعيدا عن المستوى".


 

وأضاف: "تشكيل الزمالك كان خاطئ أمام الداخلية، جوميز لازال يريد منح الفرص لبعض اللاعبين وانتقاء عناصر من بينها، لكن كان الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث، ومن الطبيعي أن يفوز الزمالك على الداخلية، وهو بمثابة تجهيز أيضا لمواجهة الأهلي، ونتمنى أن تسير الأمور بشكل أفضل قبل نهائي كأس مصر".


 

وأكمل: "الزمالك يجب أن يلعب كرة قدم أفضل ويحقق انتصارات كبيرة بـ سكور، على أي خصم، ولكن المدرب لازال معذور، لأنه تولى المسئولية منذ فترة وجيزة، لكن اللاعبين معظمهم تواجدوا في فترات سابقة مع منتخب مصر، ولابد أن يقدم اللاعبين أداء أفضل لأن الجماهير متعطشة للبطولات".


 

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

يختتم الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عند مواجهة سوار الغيني، في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 3 مارس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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