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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

اللحوم والدواجن
اللحوم والدواجن

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن.. أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انخفاض الأسعار التي تشهده السلع حاليًا هو بشرة خير للمصريين، حيث شهدت الأسعار تراجعًا منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

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سبب انخفاض أسعار اللحوم والدواجن

وأضاف “أبو صدام”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن الذرة الصفراء المكون الأساسي لـ الأعلاف انخفض سعرها من 19.5 ألف جنيه لـ 12.5 ألف جنيه بجانب كافة أنواع العلف الأخرى التي شهدت انخفاضات ملحوظة وهي مؤشرات تدل على انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة.
 

وتابع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين أن أسعار الدواجن ستشهد انخفاضًا مع الدورة الجديدة نظرًا لانخفاض أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضًا أيضًا حيث أصبح كيلو البصل يصل للمستهلك بـ 12 جنيها للكيلو وغيرها من المحاصيل الأخرى، مؤكدًا أن مع المدى القريب كافة السلع ستعود لأسعارها الطبيعية.

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