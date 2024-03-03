300 جنيه للكيلو.. الزراعة تطرح اللحوم البلدي في معارضها الدائمة

اللحوم البلدي.. كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزراة الزراعة تفاصيل طرح لحوم بلدي في رمضان وأهم السلع بالمعارض الدائمة.

300 جنيه للكيلو

وقال “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبرفضائية “تن”، اليوم الأحد، إن سبب توفير اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو من قبل وزارة الزراعة هو عدم وجود حلقات وصل تقوم بتداول هذا المنتج، موضحًا أن اختلاف الأسعار يرجع لنوع قطعية اللحمة والمكان التي تُباع فيه.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزراة الزراعة أن منافذ الوزارة تقوم بمحاربة ارتفاع الأسعار الغير مبرر وتقليل الحلقات الوسيطة لزيادة طرح الكميات أمام المواطن.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزراة الزراعة أن منافذ الوزارة توفر كافة السلع التي يحتاج إليها المواطن المصري بأسعار مناسبة وجودة عالية، وذلك على مدار شهر رمضان.