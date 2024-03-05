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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 26 15
العاصمة الإدارية 26 14
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 26 15 
دمنهور 25 13
وادي النطرون 26 14
كفر الشيخ 25 14
المنصورة 25 13 
الزقازيق 26 14 
شبين الكوم 26 14
طنطا 25 14
دمياط 24 13 
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 27 12
السويس 26 13
العريش 24 12
رفح 23 11
رأس سدر 27 15
نخل 23 5 
كاترين 20 4
الطور 25 18
طابا 24 15
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 26 13
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 23 12
السلوم 22 11
سيوة 26 12
رأس غارب 25 16
الغردقة 26 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 26 16
شلاتين 28 17
حلايب 24 18
أبو رماد 27 17 
رأس حدربة 23 18
الفيوم 26 12
بني سويف 27 12
المنيا 27 11
أسيوط 26 11
سوهاج 28 13
قنا 30 14 
الأقصر 31 14
أسوان 31 15
الوادي الجديد 30 14
أبوسمبل 30 15

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 34 24
المدينة المنورة 31 18 
الرياض 27 12
المنامة 24 19
أبوظبى 28 19
الدوحة 27 18
الكويت 25 11
دمشق 19 5
بيروت 19 13
عمان 19 9
القدس 20 9
غزة 20 13
بغداد 24 10
مسقط 28 23
صنعاء 28 12
الخرطوم 37 22
طرابلس 18 12
تونس 20 10
الجزائر 16 7
الرباط 19 7
نواكشوط 34 17

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بعدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى
أنقرة 17 3
إسطنبول 15 8
إسلام آباد 21 7
نيودلهي 23 11 
جاكرتا 33 25
بكين 5 0
كوالالمبور 32 25
طوكيو 9 4 
أثينا 16 7
روما 17 7
باريس 10 5
مدريد 12 2
برلين 8 2
لندن 12 3
مونتريال 13 5
موسكو 0 13-
نيويورك 9 9
واشنطن 13 7
أديس أبابا 24 14

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

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