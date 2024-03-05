تصل لـ26.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد التحسن في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يكون هناك إرتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، إلى جانب إمتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك إرتفاعا فى قيم درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث إلى أربع درجات، موضحة أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تكون 26 درجة مئوية، وبالتالي الطقس نهارا يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى قيم درجات الحرارة، والفارق بين الطقس نهارا وليلا يتجاوز العشر درجات مئوية فى القاهرة الكبري، والأجواء ليلا تكون باردة فى معظم المحافظات، خاصة الليل المتأخر أو الصباح الباكر، مؤكدة على البرودة اكثر بالمدن الجديدة أو التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،إلى أن الشبورة المائية اليوم مؤثرة بشكل كبير، تظهر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تتلاشي مع سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنه بدءا من يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة إلي معدلاتها الطبيعية وعلى مدار الأسبوع العظمي على القاهرة الكبري تكون ما بين ال22 إلي 23 درجة مئوية.