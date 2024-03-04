رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن هناك تفاصيل جديدة بشأن انضمام رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي لـ نادي الزمالك، موضحًا أن الكابتن محمود الخطيب ورئيس النادي الأهلي رفض مقابلة رمضان صبحي.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب ايضًا رفض التوقيع لنادي الزمالك، وهناك محاولات من الكابتن إكرامي الشحات، حارس الأهلي السابق، وحما رمضان صبحي يتدخل من أجل حل المشكلة وأن يعود رمضان للأهلي.

ولفت إلى أن البعض اقترح على رمضان بالذهاب لـ الكابتن محمود الخطيب، وتقديم الاعتذار له، ومن أجل أن يعود رمضان للنادي الأهلي، ولكن الخطيب يرفض.

وكشف أن الزملك دخل في مفاوضات مع رمضان صبحي، ولكن وضع بعض شروط من أجل اللاعب في الزمالك منها، أن يكون هناك تسوية مادية مع أحمد سيد زيزو، وأن يتم انهاء الاتفاق مع نادي بيراميدز.

وأوضح أن نادي الزمالك يصعب عليه أن يساوي رمضان ماديًا مع أحمد سيد زيزو، ولكن من الممكن أن يتم الاتفاق على مبلغ قريب منه.