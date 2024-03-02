مفاجأة من بيراميدز لـ رمضان صبحي بشأن عقده.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق عن كواليس جديدة تتعلق باللاعب رمضان صبحى مع ناديه بيراميدز.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر.. بيراميدز يقدم عرض رسمي لرمضان صبحي لتجديد عقده”.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر السبت على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي