مجدي عبدالغني : سياسات الأهلي ليست مباحة لأي شخص يتحدث عنها

تعقيبا على تصريح لسيد عبدالحفيظ

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، تصريحات مدير الكرة بالنادي الاهلي السابق سيد عبد الحفيظ.

وقال: "سياسات الأهلي ليست مباحة لأي شخص يتحدث عنها، سياسات الأهلي من خلال إدارته التي تتخذ القرار في الوقت والاتجاه الصحيح".

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق عن كواليس جديدة تتعلق باللاعب رمضان صبحى مع ناديه بيراميدز.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر.. بيراميدز يقدم عرض رسمي لرمضان صبحي لتجديد عقده”.

ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر السبت على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.