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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل 3 ملايين يورو.. نادي فرنسي مهتم بالتعاقد مع نجم الأهلي

الأهلي
الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل حول احتراف مدافع الأهلي محمد عبد المنعم.

وكتب عبر فيسبوك: “نانت الفرنسي مهتم بالتعاقد مع محمد عبد المنعم الصيف المقبل بعد المستوى المميز الذي أظهره في الأشهر الماضية”.

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وتابع: “وبحسب الموقع الفرنسي فإن قيمة التعاقد مع محمد عبد المنعم قد تصل إلى 3 مليون يورو خاصة أن عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2025”. 

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

دورى أبطال إفريقيا محمد عبد المنعم مدافع الاهلي نجم الأهلي نهائى بطولة كأس مصر

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