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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري لآجل غير مسمى

صدى البلد

أعلنت لجنة المسابقات بقيادة عامر حسين، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ببطولة الدوري والمقرر لها يوم 15 مارس لأجل غير مسمى.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض نهائي كأس مصر.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

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