رمضان صبحي في الزمالك.. حما اللاعب يرد بكلمة واحدة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" بآراء متناقضة.. "إكرامي" وطارق يحيى يكشفان إمكانية انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك".

وجاء في التقرير أن الكابتن طارق يحيي مدرب الزمالك السابق، قال إن رمضان صبحي سيكون في الزمالك، وأن الفترة الماضية كانت هناك مفاوضات مع اللاعب.

ولفت إلى أن لديه معلومة بانتقال رمضان صبحي لـ الزمالك، ولكن الكابتن إكرامي الشحات حارس الأهلي السابق وحما رمضان صبحي، قال إن رمضان ليس في الزمالك.

وقال الكابتن إكرامي الشحات، إن ردًا على السؤال بكلة" قراره" رمضان صبحي هو صاحب القرار، وأنه لا يعلم، معلقًا :" والله ما أعرف".