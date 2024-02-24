سيرتدي القميص الأبيض.. مفاجأة بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

أثار رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أنباء انتقاله إلى الزمالك.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن رمضان صبحي لا يزال يرتبط بعقد مع فريق بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

منشور أثار الجدل

شارك رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث ظهر رفقة زملائه بنادي بيراميدز، وعلق: “أحلى ناس”.

أثارت ستوري رمضان صبحي، حالة من الجدل، حيث أرجع البعض هذا المنشور إلى انتقاله إلى الزمالك وتوديعه لزملاءه بالفريق، خاصة في ظل الأنباء المتداولة عن رحيله عن الفريق.

رمضان صبحي في الزمالك

في سياق متصل، أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن الزمالك حسم اتفاقه مع رمضان صبحي للانتقال لصفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وأشار مهيب خلال برنامجه اللعيب والذي يذاع على قناة (MBC) مصر أن أحمد سليمان أنهى ملف ضم رمضان صبحي للزمالك واللاعب وقع وسيرتدي القميص الأبيض بالموسم القادم.

يذكر أن أحمد سليمان، قد سبق وأجاب على احتمالية ضم رمضان صبحي خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا أن اي لاعب الآن يتمنى القدوم لنادى الزمالك، واللعب فيه فى ظل حالة الاستقرار.

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟

بدوره كشف محمود فتح الله، المدرب العام السابق بنادي بيراميدز، عن إمكانية انتقال رمضان صبحي، نجم الفريق السماوي، إلى صفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «انتقال رمضان صبحي، للزمالك يتم التحدث عنه منذ سنوات، وكرة القدم علمتنا في أخر 7 سنوات أن كل شيء من الممكن حدوثه، وهو ما يعني أن العام القادم قد نجد رمضان صبحي، بقميص الزمالك»

وتابع: «هناك موسم ونصف في عقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز، وانتقاله للزمالك من عدمه سيكون على حسب قراره ورغبته في النادي، كل يوم هناك جديد، هل كان أي شخص يتوقع أن ينتقل عبدالله السعيد، لنادي الزمالك ويختم مشواره الكروي مع القلعة البيضاء؟».

واختتم فتح الله تصريحاته قائلاً: «انتقال رمضان صبحي، للزمالك مش مستبعد».