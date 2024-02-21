القلعة الحمراء أم البيضاء؟| رمضان صبحي بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل المفاوضات

انتقال رمضان صبحي للأهلي أم الزمالك؟.. تردّد اسم اللاعب رمضان صبحي في الأيام القليلة الماضية، في الساحة الكروية بشكل كبير، عقب انتشار أنباء عن انتقال لاعب نادي بيراميدز حاليًا، وارتبط اسم رمضان صبحي بالناديين الأهلي والزمالك.

وتردّدت أنباء حول انتقال رمضان صبحي إلى الناديين الزمالك والأهلي، مع وجود اتفاقات وأحاديث من قبل الإدارتين للتشاور حول مصير رمضان صبحي، وتساءل الجماهير حول مدى صحة تلك الأخبار، وهل سينتقل رمضان صبحي للقلعة الحمراء أم البيضاء؟

انتقال رمضان صبحي للقلعة الحمراء

ووفقًا للمصادر، فإنه يوجد بعض المسئولين البارزين في إدارة النادي الأهلي، يرغبون في رجوع اللاعب رمضان صبحي للقلعة الحمراء، إلا أن مجلس إدارة النادي طلب معرفة رأي الجهاز الفني.

وتم اقتراح أسم اللاعب رمضان صبحي من قبل إدارة النادي علي مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، خاصة مع طلب المدير الفني للفريق التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح مع بداية الموسم الجديد.