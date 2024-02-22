أحمد سليمان يفجر مفاجأة عن حقيقة انضمام رمضان صبحي لـ الزمالك

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس أدارة نادي الزمالك، عن انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى نادي الزمالك.

وقال خلال حوار مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: "نتمنى ضم رمضان صبحي للزمالك لاعب مهاري وعلى المستوى الإنساني رائع قربت خلاص”.

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

وعلي جانب آخر، كان قد دخل مسئولو نادي الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، من أجل الحصول على خدماته بجانب مهاجم مغربى لدعم الفريق بصفقتين قويتين.

ووفقًا للمصادر، فإن اللاعب رمضان صبحي رحب بارتداء الفانلة البيضاء حال توصل إدارة الزمالك لاتفاق مع نادي بيراميدز، حيث يرتبط اللاعب بعقد ممتد لنهاية الموسم المقبل مع بيراميدز.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "رمضان صبحي يحسم الجدل ويبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الانتقال لصفوف الزمالك خلال الموسم المقبل، وطلب بشكل نهائي الرحيل في نهاية الموسم إلى الزمالك".

وأوضح: "اللاعب رافض الاستمرار مع بيراميدز ويرى أنه يحتاج إلى فريق جماهيري كبير من أجل التعبير عن مستواه الحقيقي، رمضان صبحي يرغب في خوض تجربة عبد الله السعيد بعدما تأكد من عدم عودته لصفوف الأهلي مرة أخرى".