رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

شارك رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رفقة زملائه بنادي بيراميدز، وعلق: “أحلى ناس”.

وعلي الجانب الآخر تردّدت أنباء حول انتقال رمضان صبحي إلى الناديين الزمالك والأهلي، مع وجود اتفاقات وأحاديث من قبل الإدارتين للتشاور حول مصير رمضان صبحي، وتساءلت الجماهير حول مدى صحة تلك الأخبار، وهل سينتقل رمضان صبحي للقلعة الحمراء أم البيضاء؟

انتقال رمضان صبحي للقلعة الحمراء

ووفقًا للمصادر، فإنه يوجد بعض المسئولين البارزين في إدارة النادي الأهلي، يرغبون في رجوع اللاعب رمضان صبحي للقلعة الحمراء، إلا أن مجلس إدارة النادي طلب معرفة رأي الجهاز الفني.