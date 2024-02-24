عرض جديد من الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف تطورات أزمة كهربا مع الزمالك

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مقترح جديد من أجل حل أزمة لاعب الفريق الكروي الأول، محمود عبد المنعم "كهربا"، مع ناديه السابق الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي عرض على الزمالك مقترح جديد وهو تقسيط غرامة كهربا على قسطين مليون و200 ألف دولار في الأول من أبريل المقبل والقسط الثاني بقيمة مليون و200 ألف دولار في الأول من أكتوبر المقبل".

وأكد إبراهيم سعيد على أن الأهلي يرغب في انتهاء أزمة كهربا مع غريمه الزمالك بشكل نهائي.

وجاء ذلك في ظل زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر نادي الزمالك منذ أيام لترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.