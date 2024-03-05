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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بفارق 10 درجات.. الأرصاد تحذر من تذبذب حالة الطقس خلال الأيام القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء،  ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.
 

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وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه من الطبيعي أن نشهد الفترة الحالية تذبذبات في درجات الحرارة، متابعة: “سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بفارق 3 أو 4 درجات”.
 

وأضافت: “درجات الحرارة المتوقعة اليوم تصل إلى 26، وعليه ستكون الأجواء ربيعية مائلة للحرارة”، محذرة من تفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وأكملت: “فرق درجات الحرارة سيصل إلى 10 درجات مئوية”، متابعة: “الطقس ليلا سيكون شديد البرودة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية”.

ونوهت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض وستعود إلى طبيعتها، وستسجل 23 درجة مئوية، مشيرة إلى أن حالة التذبذب مستمرة خلال الفترة الحالية.

وذكرت أن استقرار الطقس لن يحدث إلا مع نهاية شهر مارس، منوهة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على البلاد غدا.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة الشبورة المائية

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