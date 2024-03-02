الأرصاد تكشف مفاجاة عن درجات الحرارة فى شهر رمضان.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن أمس الجمعة شهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خاصة في محافظات الصعيد او الوجه البحري ويعض الاماكن من جنوب سيناء وايضا وصلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية.

حالة الطقس باقي الأسبوع

وتوقعت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر أن اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الأيام، فالعظمي اليوم علي القاهرة الكبري اليوم تسجل 25 درجة مئوية.

وفجرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد مفاجأة حول طقس منتصف الأسبوع حيث ان هذا اليوم يشهد ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة خاصة في فترة النهار، مؤكده أن هذا الأسبوع يشهد طقسا دافئا بشكل كبير ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعات أعلى من المعدل الطبيعي، ولكن يوم الثلاثاء تنخفض فيه درجات الحرارة نسبيا حيث تسجل العظمي على القاهرة الكبري 21 و22 درجة مئوية، وايضا تشهد المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد أرتفاعات فى درجات الحرارة هذا الأسبوع.

وتوقعت غانم أن يشهد شهر رمضان دفئ درجات الحرارة وارتفاعات فى قيم درجات الحرارة.