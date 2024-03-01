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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاصفة محملة بالرمال قادمة.. الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد أجواء حارة نهارا علي كافة الانحاء، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يتسبب في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على غالبية أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون حار نهارا على معظم الأنحاء بارد ليلا حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 30 درجة، وتنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والاتربة علي القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة الصحراء الغربية وشمال الصعيد كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

وتكون هذه الأجواء هي المؤثرة خلال الطقس اليوم، الجمعة، ولكن سرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة غدا السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، بعدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية صحراوية تعمل على ️رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، ️قد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ونصحت هيئة الأرصاد المزراعين، بعدم رى محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية  العظمى 27 والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء  العظمى 28 والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد  العظمى 30 والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد  العظمى 32 والصغرى 16 درجة

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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