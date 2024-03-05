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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد اكتشاف الجزء العلوي منه.. 4 معلومات جديدة عن تمثال الملك رمسيس الثاني

الجزء العلوي المٌكتشف
الجزء العلوي المٌكتشف لتمثال الملك "رمسيس الثاني"

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري تفاصيل الجزء العلوي المٌكتشف لتمثال الملك "رمسيس الثاني".

وقال “عامر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن الجزء الذي تم اكتشافه مصنوع من الحجر الجيري، وارتفاعه يبلغ تقريبًا 3 متر و80 سم، حيث يصور الملك رمسيس الثاني وهو جالس ويرتدي التاج المزدوج، ويعبر هذا التاج عن أن الملك مسيكر على حكم مصر العليا والسفلى.
 

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أهم ملك حكم مصر

وأضاف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري أن ارتفاع هذا التمثال مع تركيب الجزء السفلي يصل لـ 7 أمتار، متابعًا أن الملك رمسيس الثاني أهم ملك حكم مصر، حيث تربع على العرش لمدة 67 عامًا وله الكثير من الآثار في جميع أنحاء الجمهورية.
 

وأشار الخبير الأثري إلى أن هذا الكشف الأثري سيزيح الستار للمزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.

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