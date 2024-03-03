من كوبا والإكوادور وبريطانيا ولبنان.. مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة|شاهد

انضم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان إلى مظاهرة سلكت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، تعبيرا عن تضامنهم مع الفلسطينيين إزاء ما يتعرضون له من عدوان وخاصة أهالي القطاع في غزة، حيت التجويع والقصف الإسرائيلي اليومي الذي لا يتوقف.



إيقاف إطلاق النار في غزة

وفي بريطانيا خرجت عديد المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد يوم من تصريح الوزراء ريتشي سوناك، زعم فيه أن المتطرفين يستهدفون الديمقراطية، في إشارة إلى اتهامه بتجريم تنظيم الاحتجاجات السلمية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وفي العاصمة الكوبية هافانا تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الأمريكية، ونظم المظاهرة كل من الحكومة الكوبية ومنظمات اجتماعية. وطالب المتظاهرون بإيقاف إطلاق النار في غزة.

وفي كيتو عاصمة الإكوادور تظاهر عشرات الأشخاص حتى وصلوا إلى مقر السفارة الإسرائيلية، معربين عن دعمهم "للشعب الفلسطيني ضحية المجازر المرتكبة بحقه والظلم الذي يعيشه"، وفق عنتر عبد الرحمان المقيم في الإكوادور.

