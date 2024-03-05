الأهلي الأجهز والزمالك يفقد تجانسا.. لاعب الأبيض السابق يعلن مفاجأة

أكد الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي الكأس ستكون قوية، موضحًا أن النادي الأهلي هو الأجهز جماعيًا، والخطوات قريبة من بعض، وهناك تجانس في الجزء الخلفي ونصف الملعب، ولكن طريقة اللعب واحدة.

وقال لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن خطوط الزمالك بعيدة عن بعض، ولكن الزمالك قادر على حل هذه المشكلة، والزمالك في حاجة لتحقيق بطولة هذا العام.

أهداف كثيرة بالمباراة

وأضاف أن المباراة حماسية، وسيكون هناك أهداف كثيرة بالمباراة، وأن الأهلي يلعب بالكرة الطولية، ويحقق الأهداف، وأن الأهلي قادر على الوصول للجوال.

وأوضح أنه يتمنى أن يكون للزمالك تواجد في منطقة الهجوم، وأن مشاركة المهاجم سيف الجزيري بالزمالك سيكون لها تأثير كبير على المباراة.