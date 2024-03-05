الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "مش هتشوف نهائي كأس مصر زي ده".. عمرو أديب يكشف الاستعدادات السعودية لقمة الأهلي والزمالك".

وجاء في التقرير أن الإعلامي عمرو أديب قال :" نار نار نار.. الدنيا مولعة نار بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي ستقام يوم الجمعة المقبلة في المملكة العربية السعودية".

ولفت إلى أن هناك استعدادات كبيرة لمباراة نهائي كأس مصر، وأن الجميع سيشاهد أشياء لأول مرة مباراة كأس على طريقة خاصة.

وتابع:" كل حاجة هناك بيتم عمل لها حساب، وكل شخص له طريقة للاستقبال، ولـ النقل، والبث، وهناك أكثر من 40 كاميرا، موجودة في الملعب".