استبعاد 9 لاعبين.. مفاجآت في غيابات الزمالك أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددا كبيرا من اللاعبين خلال اللقاء المرتقب مع الأهلي في نهائي كأس مصر، والمقرر له يوم الجمعة المقبل .

ونشر الإعلامي مجدي عبد الغني صورة لقائمة الغيابات بالزمالك عبر حسابه على موقع فيسبوك و جاءت كالاتي: الونش ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي للإصابة وياسر حمد وزياد كمال ومحمد عاطف ومهاب ياسر وترافيس موتيابا وسيف فاروق جعفر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.