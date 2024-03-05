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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرات الأرمينية لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات بيني وبين رئيس وزراء أرمينيا أكدت تطلع البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يتناسب مع المستوي المتميز إلى علاقتهما السياسي، واكتشاف مجالات جديدة منها الذكاء الإصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من المجالات الأخري”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا: “أؤكد أعتزازي بمستوي التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والأرميني فى مختلف المحافل الدولية.. ولقد استعرضت مع رئيس وزراء أرمينيا الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفورى فى غزة وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتي يتنسي تسوية القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام هناك”.

وأكد الرئيس السيسي،  دعم مصر لكافة المبادرات الأرمينية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة جنوب القوقاز، وحل النزاعات سعيا لتحقيق السلام العادل والشامل، وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي جمهورية أرمينيا

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