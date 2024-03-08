ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا، ودراجات الحرارة المتوقعة وأهم الظواهر الجوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت الموافق 9 مارس، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

نصائح مهمة أثناء وجود شبورة :

- تفقد حالة الإطارات.

- التأكد من فاعلية مساحات الزجاج.

- التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.

- خفف السرعة فكلما كانت السرعة أقل سهل السيطرة على السيارة.

- حافظ على مسافة بينك وبين السيارة أمامك لتفادى الاصطدام بها.

- التزم بتعليمات المرور واللوحات الإرشادية.

- عدم استخدام الأنوار العالية واستخدام أنوار الضباب.



وأضافت هيئة الأرصاد أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 24 14

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 24 13

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 13

طنطا 24 12

دمياط 21 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 13

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 24 12

نخل 21 04

كاترين 19 03

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 11

السلوم 21 10

سيوة 24 09

رأس غارب 27 17

الغردقة 26 15

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 16

شلاتين 27 17

حلايب 26 18

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 26 17

الفيوم 27 11

بني سويف 27 12

المنيا 27 11

أسيوط 28 11

سوهاج 29 13

قنا 31 14

الأقصر 32 14

أسوان 33 15

الوادى الجديد 32 11

أبوسمبل 35 15