في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية في معظم المحافظات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أن قيم الحرارة في فترة النهار حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، وتتأثر البلاد بالكتل الهوائية القاد معظمها من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا».

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، خصوصا على المحافظات الشمالية»، لافتةً إلى أن الطقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة في جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

