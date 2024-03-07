منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم من الأرصاد ، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية والذي شهدته البلاد الأيام الماضية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

تحذير عاجل

كما يتوقع الخبراء بحسب الأرصاد، أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع التحذير من القيادة بسرعة في وقت الشبورة واتباع تعليمات المرور لانعدام الرؤية في بعض الأماكن.

سقوط أمطار

كشفت الأرصاد أيضا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

منخفض جوي فى طبقات الجو العليا‎

ونوهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى تراجع قيم درجات الحرارة، وتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من ‏البحر المتوسط مع وجود امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا‎.‎

وأضافت "غانم"، في تصريحات تليفزوينة، أن درجات الحرارة ‏انخفضت بمعدل 3 درجات، إذ تبلغ العظمي على القاهرة الكبري 23 درجة مئوية، ‏والتي تتراوح حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت تماما.‏

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض درجات الحرارة بمجرد ‏غياب أشعة الشمس والدخول في فترات الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى الصباح ‏الباكر، يزداد الشعور بذلك في الأماكن المفتوحة والمناطق التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير‎.‎

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 12

دمياط 22 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 05

كاترين 19 04

الطور 22 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 22 12

رأس غارب 27 15

الغردقة 26 14

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 15

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 28 13

الأقصر 28 14

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 14

أبو سمبل 29 15