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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار تضرب المحافظات 3 أيام | تحذير جديد من الأرصاد

الطقس في مصر
الطقس في مصر

حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن عودة فرص الأمطار من جديد على البلاد خلال الأيام القادمة، وتحديدا اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس الأيام القادمة، سوف يشهد عودة للأمطار على البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء القادم وتستمر حتى يوم السبت أول الأسبوع المقبل.

من المتوقع أن تكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، حيث تكون على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يستمر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء وفي الصباح الباكر أيضا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة
جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10 درجات
جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 14 درجة

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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