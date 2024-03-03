الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا .. وتحذر المواطنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا، وتحذر المواطنين من التقلبات الجوية .

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد أجواء مستقرة غدا على كافة الأنحاء ،ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى غدا علي مناطق الجمهورية على النحو التالى :

🔹القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٣ درجة مئوية

🔹السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية

🔹جنوب سيناء ٢٦ درجة مئوية

🔹شمال الصعيد ٢٥ درجة مئوية

🔹جنوب الصعيد ٢٩ درجة مئوية

كما تشهد البلاد الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 21 13

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 22 13

نخل 21 4

كاترين 19 2

الطور 25 14

طابا 21 13

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 23 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 18

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 24 11

بني سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 13

الأقصر 28 13

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 9

أبوسمبل 28 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 34 21

المدينة المنورة 31 18

الرياض 28 13

المنامة 25 19

أبوظبي 31 21

الدوحة 26 19

الكويت 26 11

دمشق 18 6

بيروت 18 14

عمان 15 5

القدس 16 7

غزة 19 11

بغداد 22 9

مسقط 26 22

صنعاء 27 11

الخرطوم 37 21

طرابلس 17 12

تونس 17 10

الجزائر 16 10

الرباط 20 9

نواكشوط 33 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 0

إسطنبول 16 9

إسلام آباد 18 5

نيودلهي 22 11

جاكرتا 32 25

بكين 8 0

كوالالمبور 32 25

طوكيو 16 5

أثينا 18 9

روما 14 6

باريس 11 4

مدريد 11 3

برلين 13 5

لندن 11 5

مونتريال 13 7

موسكو 2 7-

نيويورك 14 8

واشنطن 18 9

أديس أبابا 26 14