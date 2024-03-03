طقس بارد ليلا.. الأرصاد: نشاط للرياح وشبورة مائية غدا الإثنين

عرض برنامج نشرة الأخبار، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس، وفقا لتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، والذي أشار إلى أن يسود غدا الاثنين طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابع التقرير، أنه تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر

واكمل التقرير، انه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.