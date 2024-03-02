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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية ملحوظة، حيث تشهد اليوم درجات الحرارة انخفاضًا بمعدل 6 درجات مئوية مقارنة بالأمس، لتسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.
 

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انخفاض الحرارة ونشاط بالرياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

 وأوضحت“غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، أن اليوم،السبت،  تسود أجواء دافئة مع وجود نشاط في حركة الرياح وفرص سقوط أمطار، وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بجانب تغير مصادر الكتل الهوائية من صحراوية إلى كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا الانخفاض متوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة، لتسجل العظمى في منتصف الأسبوع 22 درجة مئوية.
 

طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس دافئ خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترة المساء، يسود طقس بارد لشديد البرودة خلال فترة الليل، خاصة في الساعات المتأخرة.

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